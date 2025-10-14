Las jugadores de baloncesto de la WNBA, la liga de basket estadounidense, la más importante del mundo y en la que toda jugadora quiere estar, están hartas de no recibir un salario más acorde a lo que creen que merecen. Sí, tal como ocurre en muchísimos otros deportes, como el fútbol, ellas cobran muchísimo menos que ellos . Pero las jugadores de la WNBA están dispuestas a luchar y están presionando para que el nuevo convenio, que deberá ser firmado este mismo mes de octubre, aumente el límite salarial por jugadora. Para que te hagas una idea, el actual es de 250.000 dólares al año, a años luz de los 50 millones de dólares de límite salarial de las estrellas masculinas.

Y, antes de que alguien comience a saltar con aquello de pero es que ellas generan menos blabla hay dos cosas que hay que saber. Por un lado, que las jugadoras no están reclamando sueldos equivalentes a los de los jugadores. Lo que están reivindicando es un reparto más equitativo de los ingresos de la competición entre la patronal y ellas. Y eso nadie lo puede cuestionar. No tiene nada que ver con el sexo ni con el género ni con nada. Simplemente hay una empresa que se lleva cada vez más pasta y que, sin embargo, no la está compartiendo proporcionalmente. Como ha dicho la jugadora de Los Ángeles Sparks, Kelsey Plum, “no estamos donde querríamos estar”. Hay consenso.