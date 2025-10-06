Hay muchas probabilidades de que tú, que lees esto, no hayas oído hablar nunca del Patronato de Protección a la Mujer, una institución gestionada por monjas que reprimió a miles de mujeres jóvenes desde su creación en 1941 y hasta su fin en plena democracia en 1985. En sus centros, repartidos por toda España, malvivían encerradas chicas que la sociedad consideraba socialmente inapropiadas. Y, aunque aquello fue muy heavy, muy duro, es normal que nunca hayas sabido de su existencia: es una de esas vergüenzas nacionales que permanecen semiescondidas. De ahí la propuesta de Sumar: propondrá hoy en el Congreso que se reforme la Ley de Memoria Democrática para reconocer su sufrimiento.

Como ha declarado la propia formación, el Patronato de Protección a la Mujer “se encargó del disciplinamiento de los cuerpos y de las mentes de las mujeres que no se adecuaban al modelo único de buena mujer impuesto por el franquismo”. Fue una verdadera máquina de control. De represión de las diferentes expresiones de feminidad. De “trato vejatorio, obligadas a trabajar sin remuneración y en condiciones deplorables”. Y si eso ya resulta horripilante, súmale el hecho de que muchas de esas mujeres, de entre 16 y 25 años, parieron en esos centros y fueron privadas de sus bebés, los cuales, según investigaciones recientes, afirma Sumar, habrían sido vendidos a familias adineradas.