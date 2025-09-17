Silvestre Indias Carvajal desapareció en el municipio de Feria, en la provincia de Badajoz, un mal día de agosto de 1936, apenas unas semanas después del inicio de la Guerra Civil española. Dejaba atrás una esposa, una hija de tres años y otra hija más en camino. Nadie más volvería a verle con vida. 87 años después, durante la exhumación de un pozo a 31 metros de profundidad en las afueras del pueblo, apareció un cachito de hueso que, tras el análisis de su ADN y de la saliva de aquella hija que nunca conoció a su padre, fue confirmado como parte de Silvestre. Ahora, Roberto Palomo, fotoperiodista y bisnieto de aquel hombre, cuenta su historia en su ensayo Hijas del olvido. Una historia de dolor silencioso. La historia de una herida que nunca se cierra. Que marca muchas vidas. Que marca a toda una familia. La historia de un hombre al que “se lo arrebataron todo”. O casi todo: el trabajo de exhumación de memoria histórica ha permitido rescatar lo poco que quedaba de él. Su recuerdo. Su huella. “Yo lo único que puedo hacer es contarla. Aunque el proyecto se plasmará también en una exposición y un vídeo corto documental, creí que era muy importante contar esta historia en un fotolibro porque las nuevas generaciones ya han perdido la conexión con los protagonistas”. Con su abuela. Con su tía abuela. Con las que más sufrieron aquella pérdida.

Y no, a Palomo, cuyo trabajo ha aparecido en medios como El País o The Guardian, no le ha resultado sencillo el proceso. En sus propias palabras, “para armar las piezas de este puzle he tenido que indagar en archivos militares, plenos del ayuntamiento de los años veinte, registros civiles de varias poblaciones, preguntar por el pueblo, buscar imágenes históricas, tomar mis propias fotografías y conversar horas y horas con mis abuelas para entender y plasmar visualmente cómo este suceso marcó sus vidas”. Y no es extraño este esfuerzo. Solo quienes han sufrido algo así son conscientes de la necesidad de reconstrucción y homenaje que grita en el interior.