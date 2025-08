La memoria es importante. El no permitir que las tragedias que tuvieron lugar caigan en el olvido popular es clave para la dignidad de las víctimas, sí, pero también para recordarnos que no pueden volver a ocurrir. No de esa manera. Y esto vale para el fusilamiento de gente inocente por parte del franquismo, para los atentados de ETA o para la DANA , entre tantos otros eventos aciagos de nuestra historia. Quizá por eso el Congreso de los Diputados esté organizando una exposición fotográfica con motivo del primer aniversario de esta última. Para que la memoria de esas más de 220 víctimas perviva. Para que se sigan depurando responsabilidades.

En concreto, y como apuntan desde Europa Press , “el Congreso ha iniciado ya los trámites creando un comisionado organizativo formado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unió de Periodistes Valencians” con el objetivo de que se pongan de acuerdo para seleccionar unas 45 fotografías de la tragedia. No serán imágenes tomadas por gente random: serán fotografías tomadas por lxs fotoperiodistas que se desplazaron hasta las zonas afectadas durante los días posteriores. Las habrá dramáticas. Las habrá muy duras. Y las habrá muy emotivas.