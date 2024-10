Pese a que su nombre da título a una de las sagas de videojuegos más emblemáticas, la princesa Zelda siempre ha sido relegada a un segundo plano, reducida, auna princesa en apuros. Sin embargo, con el reciente lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la situación ha cambiado drásticamente. Por primera vez en 38 años, Zelda se convierte en la protagonista absoluta, marcando un hito en una franquicia que ha sabido evolucionar, al igual que el papel de las mujeres en los videojuegos.

Desde su primera aparición en 1986, Zelda ha pasado de ser capturada por el villano Ganon a jugar un rol más activo, pero siempre en función de Link. Títulos como Breath of the Wild y su secuela Tears of the Kingdom le dieron más relevancia, pero a nivel jugable, Link era el verdadero motor de la historia. En Echoes of Wisdom, las tornas cambian y Zelda se erige como la única capaz de salvar a Hyrule, desplazando a Link a un rol de apoyo.