La creadora de contenido no ha hecho público el nombre del perfil, pero sí que ha mostrado a través de TikTok algunos de los vídeos que se publican en esta cuenta. Muchos de estos no solo captan a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, sino que las exponen sin su consentimiento. Una vez más, nos encontramos con la mirada masculina sobre los cuerpos femeninos desde una perspectiva que deshumaniza y solo nos ve como “carne”.

Según explica la tiktoker, la sección de comentarios aún es peor, donde la mayoría son hombres babeando y comentado sobre el físico de las mujeres. Inclusa el anonimato de la calle ya no parece ser un espacio seguro cuando eres mujer. Ya no solo son las paranoias y los miedos de salir de fiesta que muchas cargamos con nosotros, sino que ahora se le suma el hecho de no saber en qué momento te podrán grabar y subir a una cuenta.

Al ver esta cuenta, otro de los pensamientos inevitables que vienen a la cabeza es qué se estará compartiendo en esos chats privados y de solo hombres. Qué vídeos, sin pixelar, estarán rulando sin que ni siquiera lo podamos ver.