Revisitar el pasado no implica necesariamente censurarlo. Puedes echar la vista atrás para analizar muchos clásicos del cine y darte cuenta de que eran profundamente racistas sin demonizarlos. O escuchar algunas de las más grandes canciones de toda la historia y entender que había mucho machismo en ellas. O leer clásicos de la literatura que tenían muy poco respeto por la cultura queer. Y es que las sociedades avanzan éticamente. Lo que antes estaba normalizado hoy afortunadamente nos explota la cabeza. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a la protagonista de Jurassic Park, Laura Dern, quien ha admitido recientemente en declaraciones para The Times que nunca había pensado en lo inapropiado de la brecha de edad de su romance en la peli hasta años después.

En concreto, el personaje interpretado por la actriz estadounidense, la paleontóloga Ellie Sattler, tiene tan solo unos ventipocos años. Esto contrasta bastante con los casi cuarenta años del personaje interpretado por el actor neozelandés Sam Neill, el también paleontólogo Alan Grant, quien, además, tiene en la peli una cierta autoridad académica sobre Ellie. Algo que complica todavía más la interpretación de aquel romance no del todo explicitado en la saga. “En ese momento era una diferencia de edad completamente apropiada para un protagonista masculino y femenino. Me pareció totalmente apropiado enamorarme de Sam Neill. Nunca pensé en ello hasta que abrí una revista y había un artículo titulado Viejos y viejas”, ha declarado Dern recientemente.

De hecho, la diferencia de edad también se daba igualmente en la vida real. Porque en aquel entonces Laura Dern era una joven actriz de 23 años y Sam Neill era ya una estrella consagrada de 43 años. O dicho de otra manera: actriz y actor contaban con una diferencia de edad de más de 19 años. Algo que ha hecho reflexionar a Dern últimamente: “Ahora, cuando vivimos en un momento de conciencia cultural sobre el patriarcado, pienso: ‘¡Vaya! ¿No tenemos la misma edad? Nuestra brecha de edad en Jurassic Park era completamente inapropiada”. Este tipo de experiencias son las que demuestran que la lucha social tiene efectos positivos en la manera en la que percibimos las relaciones desiguales. Que nuestra moral sigue adelante.

Porque no es simplemente una cuestión de números. Tanto Laura Dern como Sam Neill retomaron sus papeles en la saga en una de las últimas entregas, Jurassic World: Dominion de 2022, y obviamente la diferencia de edad entre ambos actors y personajes se mantiene, pero no se siente igual. No porque Ellie Sattler no es ya una joven en situación vulnerable respecto a un hombre mayor con influencia sobre ella. Esa es la razón de que la brecha de edad no luzca tan problemática a estas alturas. Al final, se trata siempre del uso del poder, y claramente ese poder se diluye conforme Sattler madura y deja de ser una joven que inicia su carrera bajo el liderazgo de un hombre experimentado en su campo.