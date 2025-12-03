Si 2024 fue el año del dating intencional, 2025 ha sido la calma después de todos los giros de guión. Las citas van más despacio, las conversaciones ganan sinceridad y los jóvenes han empezado a decir exactamente lo que sienten. Según Tinder, 2026 será un año marcado por la apertura emocional y la claridad , con menos rodeos y menos dudas.

El año termina, pero arranca la era de decir lo que sientes sin filtros. El nuevo Year in Swipe™ 2025 de Tinder revela cómo los/as jóvenes solteros/as han pulsado “reset” en el romance , dejando atrás el drama, la confusión y las señales confusas para abrazar conexiones más honestas, directas y, sobre todo, divertidas.

“Ya tenemos bastante en la agenda como para que ligar se convierta en otro ‘deadline’”, explica Melissa Hobley, Chief Marketing Officer de Tinder. “Los jóvenes buscan conexiones fáciles, sinceras y con un poco de chispa. Se acabó sobreanalizar cada mensaje o cada match . El dating debe sumar, no estresar. Y eso ya se nota en 2026: están diciendo lo que quieren, defendiendo en lo que creen y liderando con honestidad. Ser emocionalmente abierto no da vergüenza; es interesante”.

En Tinder, ese cambio se refleja en tendencias marcadas por la confianza, como ‘Clear-Coding’, ‘Hot-Take Dating’, ‘Friendfluence’ y ‘Emotional Vibe Coding’, donde la autenticidad, la disponibilidad emocional y la honestidad sin rodeos se han convertido en los nuevos códigos de la atracción. Ligar ya no da ‘cringe’, va de hablar claro, conectar de verdad y adueñarte de tu historia.

Los memes virales sobre lo 'vergonzoso' que puede ser tener novio, junto al auge de los ‘soft launches’ (presentar una relación poco a poco), no significan que los jóvenes estén huyendo del amor, sino que lo están redefiniendo. Si antes una relación era un símbolo de estatus, hoy el verdadero poder está en la autonomía, la autenticidad y saber quién eres .

‘Clear-Coding’, cuando las intenciones vienen con subtítulos: los/as jóvenes están cansados de “descodificar” los mensajes. Están aplicando el ‘Clear-Coding’ (o Código Claro) a sus intenciones: una cita en condiciones, cero ‘situationships’ o una relación seria. El 64 % asegura que la honestidad emocional es lo que más necesita el dating y un 60% pide unacomunicación más clara sobre las intenciones. De hecho, el 73 % reconoce que sabe que alguien le gusta cuando puede ser uno mismo a su lado.

Y para mostrar su mejor versión, el 76 % afirma que usaría la IA para facilitar su camino al ‘Match’, sobre todo para sugerir planes de cita (39 %), elegir sus mejores fotos (28 %) y mejorar su bio (28 %).

’Hot-Take Dating’, cuando la atracción también va de posicionarse: ligar también va de tener criterio, especialmente para los/as usuarios/as de Tinder, donde un 37% asegura que compartir valores es esencial a la hora de conocer a alguien. Y aunque el 41 % no saldría con alguien con ideas políticas opuestas, casi la mitad confiesa que aún se lo podría plantear. La brecha de género es clara: ellas son bastante menos flexibles (35 %) que ellos (60 %).

Cada vez más personas hacen ‘Match’ basándose en sus principios, desde la igualdad hasta la empatía. Las líneas rojas más comunes son la justicia racial (37 %), los valores familiares (36%) y los derechos LGBTQ+ (32 %). Y cuando hablamos de valores, uno sigue por encima del resto: la amabilidad. Para el 54 % de los jóvenes, el mayor ‘red flag’ es alguien que trata mal al personal que le atiende.

‘Friendfluence’, cuando tus mejores amigos son tu intuición: los auténticos ‘Matchmakers’ de 2026 no son los algoritmos: es el grupo con tus amigos. El 42 % de los/as jóvenes afirma que sus amigos influyen directamente en su vida amorosa y un 37 % planea tener más citas dobles o en grupo el próximo año. Los amigos ya son copilotos emocionales: para el 34 % de los/as solteros/as, ver relaciones sanas en su círculo cercano les da esperanza sobre el futuro del amor.

En 2026 8 , si tu ‘Match’ no pasa la “prueba del grupo”, está fuera. Y los datos de Tinder lo confirman. Casi el 85 % de quienes usan la funcionalidad Double Date tiene menos de 30 años, y las mujeres lideran claramente esta tendencia: tienen casi el triple de probabilidades de dar “Like” y hacer ‘Match’ con una pareja que con un perfil individual. Además, las conversaciones en Double Date funcionan mejor: los/as usuarios/as envían un 25% más de mensajes por ‘Match’ que en los chats uno a uno.

’Emotional Vibe Coding’, la disponibilidad emocional es tendencia: las citas buscarán equilibrar lo que dices con lo que sientes el próximo año. Los jóvenes buscan química real sin caer en complicaciones. El 56 % asegura que las conversaciones honestas son lo más importante a la hora de ligar, y un 45 % pide más empatía cuando hay rechazo. La palabra más repetida para describir el dating del próximo año es “esperanzado”. En resumen, la esperanza está de moda y nadie tiene miedo a mostrarla.

¿El plan favorito para una primera cita? Algo sencillo, ligero y sin presión: un paseo, un café, un plan que vaya al ritmo de cada uno. Además, el 35 % busca a un ‘Low-Key Lover’: un tipo deconexión tranquila, sin dramas y con buenas vibes, una tendencia compartida por mujeres (33%) y hombres (38 %).Y porque esta generación no teme sentir, el 28 % reconoce que disfruta incluso del simple hecho de tener un crush, aunque no llegue a más. Una prueba más de que el ‘dating for theplot’ sigue vivo... y seguirá dando historias en 2026.