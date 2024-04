La usuaria en TikTok @luliienberlin explica el caso de una chica que recientemente ha sido víctima de este “juego” perverso. “Ayer me escribió una seguidora que estaba a fuera de un centro comercial a plena luz del día, y un tipo de la nada vino y le pegó a una chica al lado de ella y a ella. Ella quedó inconsciente un par de segundos y después vino la policía y se lo llevó detenido . Pero cuando me escribió estaba en el hospital con el ojo todo negro”, relata @luliienberlin. “Pasan estas cosas en todos lados”, avisa.

Sara Havard fue una de la docena de mujeres que recientemente fue golpeada también por un hombre en las calles de Nueva York. Cuando lo vio, explica en una entrevista a The Guardian, pensó :”Dios mío, espero que nadie me haya disparado, ni me haya inyectado algo, ni me haya apuñalado”. Lo que no se esperaba era que aquel hombre que se dirigía directamente hacia ella le propinaría un puñetazo que casi la dejaría inconsciente.