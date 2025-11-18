España tiene un grave problema con el derecho al aborto : se está convirtiendo en un negocio privado. Prueba de ello es que el 78,74% de las interrupciones voluntarias de embarazo que se realizan en nuestro país tienen lugar en clínicas que no pertenecen a la sanidad pública y en las que hay que pagar. Un tema que requiere un debate profundo. Lo que no lo requiere de ninguna manera es que grupos activistas antiabortistas se planten en las puertas de esas clínicas a ejercer presión sobre las mujeres. Da igual si son públicas o privadas. Es contrario a derecho. De ahí que una clínica de Vitoria, Askabide, haya llevado a 21 de estxs activistas a los tribunales.

Porque lo hemos normalizado. Hemos llegado a ver como natural que haya personas en las entradas de estas clínicas y que traten de convencer a las mujeres de no ejercer su derecho al aborto. Que como tienen un pensamiento religioso o ideológico determinado tienen derecho a presionar a ciudadanas libres para que cambien de decisión. Pero ni es normal ni es natural ni debería ser legal. Por eso este juicio es tan importante. Porque, como bien explica el periodista Iker Rioja Andueza , “es la primera vez que estas prácticas contrarias al derecho al aborto llegan a juicio en Euskadi, en España e incluso en Europa”. La sentencia puede ser un punto de inflexión.