La pobreza menstrual sigue siendo un problema en la Unión Europea del año 2025. Aunque de momento no existen datos globales, algunos análisis nacionales demuestran que la compra de productos menstruales no está al alcance de todas las mujeres de la región. Por ejemplo, en Bélgica, y según concluye la ONG Bruzelle , una de cada quince personas no puede comprar los productos menstruales de su elección. El alquiler sube. El IPC sube. La vida se vuelve más cara y las mujeres sufren una inseguridad menstrual lamentable. Los poderes públicos deberían hacer algo, pero de momento no están respondiendo bien.

Porque Bruselas permite a todos los países miembros la eliminación del IVA de sus productos menstruales y, sin embargo, solo Irlanda lo hace. Otros países como España han accedido en los últimos años a disminuir el IVA asociado a estos productos de primera necesidad del 10% al 4% . Es un paso, pero quizás insuficiente teniendo en cuenta que muchas mujeres viven en situaciones económicas vulnerables que les llevan a tener que decidir entre comprar productos menstruales u otros productos básicos. Además, hay otra cara de la moneda: países como Hungría donde el IVA de estos productos alcanza el 27%. Locura.