Las visas O-1 de los Estados Unidos son una de las más codiciadas del mundo: sobre el papel, el Gobierno las entrega a la gente que demuestra méritos extraordinarios en ciencia, en educación, en atletismo o en los negocios. Una estrategia de captación de talento. Sin embargo, y como acaba de demostrar una reciente investigación del Financial Times, de la que se hace eco el medio digital Futurism, la administración de Donald Trump parece haber alterado el criterio de selección y ahora es el éxito dentro del negocio sexual el que más posibilidades ofrece a las personas migrantes de obtener uno de estos visados de trabajo.

En concreto, confirman desde dicho medio, “las influencers y modelos, en particular las que operan en OnlyFans, el servicio de suscripción para adultos, dominan la lista de visas aprobadas por el gobierno”. Y no es que estas mujeres no merezcan una visa para vivir y trabajar en los Estados Unidos. La crítica no va contra ellas. Ni muchísimo menos. Pero sí contra un Gobierno que persigue ferozmente la inmigración a través del ICE, una fuerza represiva con sus asesinatos a la espalda, mientras incentiva los negocios sexuales. El mensaje sobre sus prioridades, sobre el tipo de país que van a construir, está más que claro.