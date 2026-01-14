Las visas O-1 de los Estados Unidos son una de las más codiciadas del mundo: sobre el papel, el Gobierno las entrega a la gente que demuestra méritos extraordinarios en ciencia, en educación, en atletismo o en los negocios. Una estrategia de captación de talento. Sin embargo, y como acaba de demostrar una reciente investigación del Financial Times, de la que se hace eco el medio digital Futurism, la administración de Donald Trump parece haber alterado el criterio de selección y ahora es el éxito dentro del negocio sexual el que más posibilidades ofrece a las personas migrantes de obtener uno de estos visados de trabajo.
En concreto, confirman desde dicho medio, “las influencers y modelos, en particular las que operan en OnlyFans, el servicio de suscripción para adultos, dominan la lista de visas aprobadas por el gobierno”. Y no es que estas mujeres no merezcan una visa para vivir y trabajar en los Estados Unidos. La crítica no va contra ellas. Ni muchísimo menos. Pero sí contra un Gobierno que persigue ferozmente la inmigración a través del ICE, una fuerza represiva con sus asesinatos a la espalda, mientras incentiva los negocios sexuales. El mensaje sobre sus prioridades, sobre el tipo de país que van a construir, está más que claro.
A nadie le sorprende que el gobierno liderado por Donald Trump sea un gobierno sexista. No a estas alturas. No después de todo lo que hemos visto en esta segunda legislatura. Pero expulsar a trabajadores migrantes de tantos sectores y no facilitar los visados a científicos y otros profesionales cualificados, pero sí impulsar industrias cosificadoras como lo es la de Onlyfans y similares es too much. Y es que además el número de visas O-1 no para de crecer: “Entre 2014 y 2024, el número otorgado cada año aumentó en más del 50%”. En buena medida como consecuencia del cambio de criterio. Es bastante loco.
Aún con la boca pequeña, pues Estados Unidos se está volviendo un lugar cada vez más peligroso para decir lo que uno piensa, abogados de inmigración dejan claro que el modelo ha cambiado. “Lo que parece un aumento en las solicitudes de inmigración de personas influyentes podría indicar un cambio más amplio en la asignación de oportunidades”, le explica uno de ellos al propio Financial Times. El mensaje para las mujeres del mundo es evidente: si vienes aquí con una buena cantidad de contenido erótico o pornográfico te recibiremos encantados. Quizás más que si vienes con másters y doctorados.