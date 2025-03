Por supuesto, y en su batalla por ganarle la partida al feminismo y señalar a sus activistas, el youtuber siguió presionando judicialmente. Ahora en el Tribunal Constitucional. Por suerte para el bien social, este juzgado ha determinado exactamente lo mismo que el Supremo: que los mensajes de Yolanda no vulneran el derecho al honor de Sergio Candanedo . Da igual las vueltas que se le quiera dar. Da igual lo pesado que se ponga. La realidad es la que es. Y ya no le quedan más tribunales a los que llamar para que le hagan casito.

No, señalar como machista a alguien que crea contenido machista no es un delito. Es como señalar como fan del fútbol a alguien que crea contenido sobre fútbol. No hay más. Además de una victoria personal, todo esto es una victoria colectiva, pues supone un mazazo a esos integrantes de la machosfera que pretenden hacer callar las críticas feministas a base de demandas. En palabras de la propia Yolanda, “que todas las mujeres sepan que disponen de una herramienta judicial para defenderse”. Que no están solas.

Porque eso es lo que quieren todos esos influencers del conservadurismo: que las mujeres bien formadas de la esfera feminista vayan desapareciendo poco a poco de la escena pública por no poder expresar su crítica y su frustración con la libertad que desean. Por suerte, vivimos en un país democrático en el que llamar a las cosas por su nombre o salir con una estampita-meme no constituye ningún delito. El uso censor de la Justicia por parte de las derechas está fracasando. A ver a qué se agarran ahora.