Son cifras de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, publicadas por Europa Press , y que forman parte de una recopilación de datos iniciada en el año 2003. De antes de aquel momento no tenemos registros oficiales. Y eso es un reflejo de lo mucho que tardamos en preocuparnos por este tipo de violencia en nuestro país. Sea como sea, en este mes de agosto solo ha habido confirmados dos asesinatos de mujeres a manos de hombres: uno en Badajoz y otro en Motril . Para que te hagas una idea, en 2003, hubo ocho asesinatos a lo largo del mes de agosto.

La violencia contra la mujer es tan sistémica que nos hemos acostumbrado a hablar de mujeres asesinadas por novios, ex novios, maridos y ex maridos todos los meses del año. Sí, desgraciadamente, y hasta el momento, no ha habido ni uno solo en todo 2025 en el que no haya muerto alguna mujer a manos de algún hombre. Para que luego vayan algunos por ahí diciendo que el feminismo ya no pinta nada porque no hay desigualdad . Claaaaro. Lo que sí es verdad es que agosto ha cerrado en nuestro país siendo uno de los que menos crímenes machistas ha tenido desde hace 22 años.

Fue uno de los más negros de la historia reciente de España “junto con el de 2006 (con 9 asesinatos), y con los de 2008, 2014, 2020 y 2023, cada uno de ellos con 8” también. Por el contrario, el de 2025 entra en una lista algo menos negra integrada por los agostos de 2010, 2012 y 2013, todos ellos con dos víctimas mortales, y por los de 2017, 2021 y 2022, en los que se produjeron tres asesinatos machistas. De todas formas, no es ni mucho menos para alegrarse. Por un lado, porque han muerto dos mujeres más por culpa de la violencia machista. No lo podemos olvidar.

Por otro lado, porque el mes de agosto, y según los datos analizados por Europa Press, está entre los menos mortíferos de todo el 2025 junto con enero y febrero. Si miramos junio, con ocho asesinatos, vemos que la cosa sigue estando muy mal y que queda mucho camino por recorrer. Porque son ya 24 mujeres asesinadas en lo que va de año. Sí, menos que en los primeros siete meses de cualquier otro año desde que hay registros, pero el avance no puede conducirnos a la indulgencia: son 1.318 mujeres asesinadas desde que hay registro, que dejaron 485 huérfanxs.

Si sufres algún tipo de violencia de género, recuerda que puedes llamar al 016 para obtener ayuda o escribir a través del 600000016 para que te atiendan por Whatsapp. Las 24 horas de todos los días del año. No estás sola.