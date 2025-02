Era un día como cualquier otro cuando la periodista catalana Mònica Terribas pinchó en un correo electrónico de su bandeja de entrada: era una mujer que no conocía narrándole el sufrimiento que había experimentado durante años a manos del Opus Dei décadas atrás. ¿Por qué no había hablado hasta ahora? El maltrato psicológico fue tan duro que necesitó mucho tiempo para sanar y verse con fuerzas para hablar. Terribas comenzó a investigar y descubrió que no era un caso aislado. Muchas otras mujeres, de países distintos, con edades distintas, habían pasado por lo mismo. Así nació el documental ‘El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei’, ya disponible en Max.

Un documental difícil. Uno que te pone cara a cara con una de esas realidades ocultas que resultan inverosímiles: mujeres trabajando día tras día sin cobrar, sin cotizar, sin poder comunicarse libremente con el exterior, alejadas de sus familias mediante tácticas de manipulación y, en muchos casos, desprovistas de sus herencias. En palabras de una de las víctimas, “te embelesan, te engañan, te coaccionan y te controlan” para explotarte a su antojo. Sirvientas en la oscuridad. Numerarias auxiliares empujadas a la miseria, la depresión y, en algunos casos, incluso al suicidio vía abuso. “El cansancio es una baza para hacerte más débil y manipulable”, dice una de las afectadas. Una de las 13 mujeres que aparecen en el documental.