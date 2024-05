Y ojo que lo que ocurría en Gen V puede ser decisivo para los acontecimientos de The Boys : nos referimos, SPOILER de nuevo, al desarrollo del virus capaz de matar a los supers . Más te vale ponerte al día con la secuela también. Aparte de eso, la cuarta temporada estará marcada por la entrada de varias nuevas caras a los Siete. Y eso nos lleva a algunas de las novedades: la más importante la de Jeffrey Dean Morgan, el Negan de The Walking Dead, y que se rumorea que podría ser un Black Noir II o un Tek Night . Las actrices Susan Heyward y Valorie Curry son las otras dos incorporaciones. Personajes frescos para insuflarle aún más vida a una trama bastante viva.

Como reza la sinopsis, “el mundo está al límite. Victoria Neuman está más cerca que nunca del despacho oval y bajo el férreo control de Patriota, que consolida su poder. Carnicero, a quien le quedan meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y el liderazgo de The Boys, y el resto del equipo no aguanta sus mentiras. Con más en juego que nunca, deben averiguar cómo colaborar y salvar el mundo antes de que sea tarde”. Todo ello en una temporada en la que parece que Carnicero será más central que nunca: “Lo único que veo es todo lo malo que he hecho y ya no puedo arreglarlo. Todavía puedo hacer algo bueno en el tiempo que me queda, pero no puedo hacerlo solo”. ¿Ganazas?