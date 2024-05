El mismo Gadd ha contado que ‘Baby Reindeer’ también se basa en sus propias experiencias, tras haber sido abusado sexualmente por un comediante reconocido, cuyo nombre ficticio en la serie es Darrien O’Connor (interpretado por Tom Goodman-Hill).

De hecho, algunos detectives de las redes sociales afirman que Darrien está basado en el doble ganador del Premio Olivier, Sean Foley, de 59 años. Foley, amigo de Gadd, se ha visto obligado a contactar a la policía después de que lo acusaran falsamente en línea de ser un violador.

”Personas que amo, con las que he trabajado y admiro... están injustamente atrapadas en especulaciones”, dijo Gadd. “Me llamo Donny Dunn. Existe en una especie de reino ficticio; aunque se basa en la verdad, existe en un ámbito ficticio. Disfrutemos del mundo que he creado. Si quisiera encontrar a las personas de la vida real, lo habría hecho en un documental. He hablado públicamente de que no quiero que la gente lo haga”, puntualizó el creador de ‘‘Mi reno de peluche’.

Sin embargo, la supuesta acosadora real, ha negado los hechos. “Yo soy la víctima aquí”, ha declarado en una entrevista con ‘Daily Record’. “He recibido amenazas de muerte a pesar de que muchas de las cosas que afirmó simplemente no son ciertas”, ha añadido.

“Estuve en compañía de Richard Gadd en ocasiones, pero no lo acosé como él afirma. Su historia es que esto es una grave intrusión en mi privacidad. No lo he visto en 12 años”, ha recordado. “Este fin de semana busqué en Google y las historias sobre Richard Gadd y ‘Baby Reindeer’ estaban por todas partes”, ha declarado.”