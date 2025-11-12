Imagínate un parque temático en el que puedes recorrer los principales escenarios de Stranger Things . Formar parte de ellos. Dejarte imbuir por el espíritu ochentero de la serie. Y también el instituto para no normies de Miércoles. Y el palacio de los Bridgerton. Y el espacio de juego de El Juego del Calamar. Y muchos otros de muchas otras series originales de las que tiene Netflix en su catálogo. ¿Te molaría? Pues la compañía ya ha dado el primer paso: esta semana abrirá al público en King of Prussia, un pueblo muy cerquita de la ciudad de Filadelfia, su primer Netflix House, un parque temático con lo mejor de la plataforma.

Entre otras cosas, y como cuenta Jesús Sérvulo , corresponsal de El País en los Estados Unidos, “cuenta con recintos de juego inspirados en una docena de las series y películas más exitosas, como K-Pop Demon Hunters o One Piece”. A ello tienes que sumarle una tienda llena de merchandising, un cine gigantesco, una atracción de minigolf, un escape room temático, un espacio de videojuegos y una especie de “misterio interactivo para que los visitantes lo resuelvan con sus amigos”. El mismo rollo que puedes encontrarte en Disneyland, pero cambiando el universo Disney por el más reciente universo Netflix.