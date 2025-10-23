Netflix siempre ha tenido una regla de oro no escrita: nada de llevar sus series originales a las salas de cine. Y desde una perspectiva comercial tiene sentido. Sí, las principales competidoras de la compañía son las demás plataformas, como Prime Video, HBO, Disney+ o AppleTV+, pero todas ellas, incluida la propia Netflix, tienen a su vez una batalla mayor con el resto de formas de disfrutar del audiovisual. Ya sea la televisión de toda la vida o las salas de cine. De alguna manera, les interesa venderte que quedarte en casa con tu mantita es mucho mejor idea que moverte hasta una de ellas. Dicho esto, y según informan desde Puck , Netflix podría hacer una excepción con Stranger Things.

No con toda la temporada final. Como ya te contamos tras el release del tráiler , Netflix tiene pensado hacerte sufrir un poquito con el estreno de los diferentes capítulos del cierre de serie. Primero, el 27 de noviembre, ya mismo en verdad, te permitirá ver los primeros cuatro episodios. Luego, el 26 de diciembre, como regalito tardío de Navidad, te regalará otros tres capítulos más. Y el 1 de enero podrás gozártelo con el episodio final de la historia de Stranger Things. Eso sí. en casa o, quizás, si los rumores son ciertos, en la pantalla gigante de un cine. Y sí, hay que reconocer que es una idea genial, una que ya pusieron en práctica series como Juego de Tronos, Breaking Bad o Cuéntame.