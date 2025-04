Poco importa la edad que tengas: conoces Los Simpson. Da igual si eres un millenial que comía todos los días con los capítulos de Homer y compañía o si eres un centennial que ha visto algunos episodios sueltos aquí y allá. Son parte de la cultura popular. Y lo van a seguir siendo mucho más tiempo: la Fox, la cadena productora de la mítica serie de animación, anunció este pasado miércoles que la renueva cuatro temporadas más hasta un total de 40. Sí, 40 temporadas. 40 años. Literal que hay gente que tenía la misma edad que Bart o que Lisa y ahora podrían ser sus padres. Incluso sus abuelos si me apuras. Es una de esas series para siempre.

Aunque la realidad es que ya no tiene el punch de antaño. El prime de la serie fue alrededor de la temporada ocho y en las últimas 15 la cosa ha decaído mucho. De hecho, y para que te hagas una idea, a principios de los años noventa Los Simpson tenía 27 millones de espectadores en la televisión en abierto. Hoy no llega ni a los dos millones. Y eso se nota. Que la serie ya no forma parte de la vida de la gente. De tu vida. Es un dato muy relevante que la media de edad de quienes la siguen viendo sea superior a los 50 años. No es una serie que represente a la generación Z ni a las que vienen por detrás. Tiene un aroma a pasado inevitable.