El estreno de los cuatro primeros episodios de la última temporada de Stranger Things, y toda la conversación que se ha generado alrededor de ellos en redes sociales, demuestran que la serie de los hermanos Duffer es una de las series de la década. Una de esas que marcan vidas. Y no solo de los espectadores: es imposible no flipar con lo mayores que están todos los protagonistas, que han pasado de ser literalmente críos a hombres y mujeres. Para ellos, más que para nadie, sí que ha sido un viaje vital, y en una entrevista reciente han reflexionado sobre él y han confesado todo lo que le dirían a sus yos pasados si los tuvieran frente a ellos.
“Yo le diría que no hay que precipitarse. Es como si sucediera en un abrir y cerrar de ojos y luego todo hubiera acabado. Así que simplemente hay que estar presente”, le decía el actor Noah Schnapp, quien da vida a Will Byers en la serie, un personaje que está resultando muchísimo más espectacular de lo que pensábamos durante esta quinta temporada. Y no decimos nada más porque los spoilers son horribles. Simplemente póntela y, como Noah, estate presente, que los cuatro episodios pasan volando. Como la vida. Como cualquier momento actual en el que te encuentres. Ya te parezca precioso, neutro o desolador. Todo pasa porque todo es efímero.
En una línea parecida hablaba Caleb McLaughlin, el actor que interpreta a Lucas Sinclair en la serie: “Le diría que sea él mismo, que no pasa nada. Sí, al final verás que merece la pena, que todo forma parte de las experiencias de la vida y que no hay que castigarse demasiado”. Y es que hacerte tan tremendamente famoso siendo un niño no es tan deseable como muchos puedan pensar. Es una manera muy diferente y en cierto sentido limitada de crecer. Y, como toda infancia, finalmente define la persona en la que te conviertes. Por eso Caleb le dice a su yo pasado que todo ha merecido la pena, porque es el hombre que es gracias en parte a Stranger Things.
Finn Wolfhard, intérprete de Mike Wheeler, por su parte, se limitó a soltarle un “abróchate el cinturón” a su yo pasado, evitando entrar en reflexiones mucho más profundas. El que sí lo hizo fue Gaten Matarazzo, el actor que ha hecho de Dustin Henderson uno de los favoritos no solo de la serie, sino del streaming en general. Dustin es amor puro. En lugar de decirle nada, y como cuentan desde CulturaOcio, portal que les ha entrevistado, “Dustin expone que, en su caso, probablemente estaría más interesado en preguntarle algunas cosas a su yo del pasado que en decirle nada concreto”. Y eso mola. Recordar cómo eras. Recordar quién eras antes del viaje.