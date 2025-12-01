El estreno de los cuatro primeros episodios de la última temporada de Stranger Things , y toda la conversación que se ha generado alrededor de ellos en redes sociales, demuestran que la serie de los hermanos Duffer es una de las series de la década. Una de esas que marcan vidas. Y no solo de los espectadores: es imposible no flipar con lo mayores que están todos los protagonistas, que han pasado de ser literalmente críos a hombres y mujeres. Para ellos, más que para nadie, sí que ha sido un viaje vital, y en una entrevista reciente han reflexionado sobre él y han confesado todo lo que le dirían a sus yos pasados si los tuvieran frente a ellos.

“Yo le diría que no hay que precipitarse. Es como si sucediera en un abrir y cerrar de ojos y luego todo hubiera acabado. Así que simplemente hay que estar presente”, le decía el actor Noah Schnapp, quien da vida a Will Byers en la serie, un personaje que está resultando muchísimo más espectacular de lo que pensábamos durante esta quinta temporada. Y no decimos nada más porque los spoilers son horribles. Simplemente póntela y, como Noah, estate presente, que los cuatro episodios pasan volando. Como la vida. Como cualquier momento actual en el que te encuentres. Ya te parezca precioso, neutro o desolador. Todo pasa porque todo es efímero.