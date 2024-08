Probablemente no haya los mejores estrenos de más importante que este de septiembre en todo el año. Y por razones obvias: te has pasado las últimas semanas de vacaciones, gozándotelo en la playa o en la piscina, relajándote hasta el punto de olvidarte de cualquier sentimiento de responsabilidad, siendo libre, y ahora el cuento se ha terminado y te toca volver a lo de siempre. Que no está mal. Que es tu verdadera vida. La que te gusta. Pero el cambio de chip duele. Y bastante. Así que necesitas una alegría. O más bien varias. Cositas jugosas para ponerte en la tele cuando vuelvas del trabajo con la moral todavía por los suelos y subírtela un poquito vía entretenimiento. Aquí tienes:

Cómo cazar a un monstruo, Prime Video, 6 de septiembre

Un documental con una intrahistoria muy rocambolesca. Lluís Gros, un hombre condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales, llama al youtuber destapador de escándalos Carles Tamayo para pedirle un documental sobre su vida. Lógicamente, Carles piensa que pedirá perdón, en un intento por lavar su imagen, pero pronto se da cuenta de que de eso nada: de hecho, Gros sigue en libertad, cosa que Tamayo no alcanza a comprender. A partir de ahí, el director inicia una investigación hasta descubrir que Gros ha cometido más crímenes y comienza a trabajar para que se haga justicia. Como dice la sinopsis, “es la historia de cómo el ego de un criminal acaba siendo su perdición”.