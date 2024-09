Las plataformas de streaming no son tontas y saben que octubre es el primer mes de verdadero recogimiento hogareño. Además de todo lo que tienes más abajo, la créme de la créme del mes, también podrás gozártela con títulos como La franquicia (Max, 7 de octubre), Observada (Apple TV+, 11 de octubre) o La última noche en Tremor (Netflix, 25 de octubre). Vamos al lío:

Heartstopper, T3, Netflix, 3 de octubre

Reconócelo: desde que Euphoria y Sex Education tocaron a su fin no hay otra serie teenager que te mole tanto como Heartstopper, una oda a la ternura como pocas veces antes de ha visto. Y no, no fue cosa de una sola temporada: la segunda elevó aún más el listón con una trama linda y adorable que hizo que te revolvieras de alegría en tu sofá. Este próximo jueves día 3 tendrás una nueva dosis con el estreno de la tercera.