Ahora sí que sí: temperaturas por los suelos y cero ganas de buscar lookazo y salir ahí afuera a ver qué pasa. Si hay una época del año para permitirse a unx mismx no socializar demasiado, hibernar el alma, abrazarse en soledad , es esta, con los días ya mucho más cortos y la sensación de estar protegiditx en casa intensificada. Y tenemos una gran noticia para ti: la cartelera de estrenos de las principales plataformas de streaming está de tu lado.

Pluribus, AppleTV+, 7 de noviembre

No vas a tener que esperar mucho para uno de los platos principales del mes: Pluribus, la nueva serie de Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad y Better Call Saul, llega a AppleTV+ la primera semana de noviembre. Y hay dos puntos claves para creer que lo va a petar. Primero, es Gilligan, solo hace delicias. Segundo, la serie ha sido renovada para una segunda temporada antes del estreno de la primera. ¿La premisa? “La persona más desgraciada sobre la faz de la tierra debe salvar al mundo de la felicidad”. Tan misterioso como cautivador.

Expediente Vallecas, HBO Max, 7 de noviembre

¿Te ponen las historias paranormales? ¿De esas de ruidos inexplicables en tu casa? ¿De espectros y demonios? Pues eso es lo que vas a tener en Expediente Vallecas, una miniserie documental que narrará la historia del caso poltergeist más famoso de la historia de nuestro país. Para quienes crean será aterrador escuchar a la familia Gutiérrez Lázaro. Para quienes no seguirá siendo un relato extraordinario. Porque el terror que pasaron sí fue real. El trauma que arrastran es muy real. Con independencia de lo que pasara allí verdaderamente.

Anatomía de un instante, Movistar+, 20 de noviembre

El 23 de febrero de 1981 tuvo lugar el fallido golpe de Estado liderado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, quien entró en el Congreso de los Diputados pistola en mano. La historia te sonará. Lo que explora Anatomía de un instante no son solo los acontecimientos de aquel día, sino todo el ambiente que los rodeaba de cambio político, de transformación social y de transición democrática. Y está dirigida por Alberto Rodríguez. Sí, el de 7 vírgenes, Grupo 7 o la extraordinaria La isla mínima. Y con un plantel espectacular.

Stranger Things, T5, Parte I, Netflix, 27 de noviembre