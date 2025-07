La verdad, solo la verdad y nada más que la verdad: julio no suele ser nunca el gran mes de los estrenos de series y este 2025 no será una excepción. Sí, salen cositas, pero olvídate de regresos majestuosos, de comienzos esperadísimos y de títulos muy mainstream. Es julio. Es época de playa y de piscina. De irte de vacaciones. De hacer escapadas. De salir de tu casa tanto como puedas. Y las plataformas de streaming lo saben y no gastan sus mejores balas en esta época del año. Pero no desesperes: siempre hay ricuras que picotear aquí y allá.

¿La primera en la frente? Más o menos. Porque es verdad que, sin ser una Stranger Things o una The Last of Us, la serie de Morfeo tiene su público y no es precisamente alternativa. Hay dinero detrás. La cosa es que su primera temporada estuvo siempre en el límite que separa lo vale está bien pero sin más de lo ostia qué guay. Fue todo el rato un sí, pero sí, pero no del todo. Sea como sea, mañana miércoles llega a Netflix su segunda temporada, que se sabe que será la última forever. Así que disfrútala si estás muy in. No habrá más oportunidades.