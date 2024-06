Dos opciones. La primera, tienes vacaciones en julio y tu idea es pisar la casa para dormir y poquito más. Quieres ir de aquí para allá en todas esas mañanas libres, disfrutar de la piscina o de la playa lo máximo posible y reventarte por las noches a bailar. Maravilloso. La segunda, hasta agosto no olerás el verano y te la tendrás que pasar corriendo de la casa a la oficina y de la oficina a la casa para padecer lo menos posible las calores estivales. Si votas la primera no tenemos mucho que decirte. Pasa de nosotros y disfruta del merecido descanso. Si votas la segunda, si vas a quedarte en tu cuevita envidiando instagramers veraniegxs, toma nota de la mandanga audiovisual que te traemos este mes.

Boiling Point, Movistar+, 3 de julio

Al director Philip Barantini le mola la cocina. De eso no hay duda. Es el creador de la divertidísima película Hierve, protagonizada por Stephen Graham, y también de esta serie británica dirigida a pachas con la directora libanesa Mounia Akl, también en torno al mundo de la hostelería. En concreto, Boiling Point narrará los intentos de una chef, Carly, y su equipo, por sacar adelante un nuevo restaurante. ¿Viste The Bear? Pues aquí vas a tener otra muestra más de lo que complicada que es la hostelería y de la amabilidad con la que deberíamos comportarnos en un restaurante. Ah, y Stephan Graham también está en el reparto. No se pierde un guion con sartenes.

How to Have Sex, Filmin, 12 de julio

Hay dos clases de personas en este amplio mundo: las que pasan de las pelis y series adolescentes y las que se lo gozan máximo. Y tú entras a tope en este último grupo. Que si Sex Education. Que si Los rompecorazones. Que si Élite. Y el segundo viernes del mes te llega calentita a casa una nueva perlita del género: How to Have Sex, una película de apenas una hora y media que cuenta los escarceos con el alcohol, con la fiesta y con el sexo de tres adolescentes británicas que se van de vacaciones. Y tú ahí en el sofá maldiciendo el calendario. Tranquilx: ya queda menos para que te llegue a ti y la espera se te hará una pizca más corta con cintas como esta. Mucho drama y mucha intensidad.