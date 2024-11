A Disney le va requetebien exprimiendo al máximo el universo Star Wars. The Mandalorian , El libro de Boba Fett , Obi-Wan Kenobi , Andor , Ahsoka ... Algunas han enamorado más. Otras un poquito menos. Pero las audiencias no engañan: la gente quiere más y más del mundo que creó George Lucas en su día. Y por eso vuelven a la carga. Esta vez con la historia de un grupo de niños perdidos en la galaxia que intentan hallar el camino de vuelta a casa de la manera que sea. Poco más se sabe al respecto, salvo que estará dirigida por Jon Watts, el de todas las pelis recientes de Spiderman, y que estará protagonizada por Jude Law. Te la vas a ver y lo sabes .

Secret Level, Amazon Prime, 10 de diciembre

Una semana después se viene un curioso experimento: una miniserie de capítulos independientes en cada uno de los cuales se adaptará en formato corto alguno de los videojuegos más populares de los últimos tiempos. Que si Dungeons & Dragons, que si PAC-MAN, que si God of War, que si Spelunky, que si The Outer Worlds... En total serán 15 títulos. ¿Una buena noticia extra? Los responsables de esta nueva antología son los mismos que crearon la sorprendente Love, Death + Robots, lo que garantiza una calidad de animación considerable. Si eres buen gamer no hay que vendértela más. Si no lo eres, dale una oportunidad porque va a molar igual.