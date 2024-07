The Umbrella Academy, T4, Netflix, 6 de agosto

A The Umbrella Academy, la serie que adapta las novelas gráficas de Gerard Way (vocalista también de My Chemical Romance), se le pueden achacar muchas cositas, como un guion algo confuso e indefinido en ocasiones o una tercera temporada algo más lenta, pero le sobra alegría y diversión como para tenerte enganchadx episodio tras episodio. Y lo demuestra la enorme legión de seguidorxs que tiene. Ahora se viene la traca final: una cuarta temporada en la que deberán encajar todas las piezas porque no habrá una quinta. Qué ilusión.