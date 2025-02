Si tienes entre 18 y 34 años, y según un estudio del año 2023, es muy probable que mires constantemente tu teléfono mientras ves una serie. Y no creas que a las plataformas de streaming les importa. No existen para insuflarte arte y hacerte crecer como personas. Ellas, mientras les pagues la suscripción o tengas el episodio en reproducción para decírselo a las marcas anunciantes, tan contentas como las que más. Es más, están cambiando la manera en la que se graban sus series para que encajen con tu casual viewing. Sí, las están haciendo más pobres y mucho más explicativas para que no te pierdas demasiado mientras haces doomscroll con el móvil. Se vienen las series adultas infantilizadas.

”Netflix apuesta claramente por el microgénero de visualización casual y diseña series, películas y programas para ser vistos mientras se hace otra cosa”, explican desde Infolibre. Porque saben que a ti ya te resulta casi imposible prestar full atención al capítulo sin tener entre manos tu smartphone. Lo saben y no quieren que termines poniéndote videos en YouTube mucho más icasuals porque sientas que la serie de turno es demasiado compleja para seguirla mientras estás en Whatsapp. ¿La solución? Producir obras más sencillitas. Sitcoms. Reality Shows. Y una buena cantidad de documentales sobre la naturaleza. No te exigen tanto esfuerzo cognitivo como una Dark o una Twin Peaks.