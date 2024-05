Desde que se estrenó en Netflix la serie ‘Mi reno de peluche’ (‘Baby Reindeer’), son muchas las personas que han recomendado esta obra basada en hechos reales que protagoniza, escribe y dirige el comediante Richard Gadd .

De hecho, las experiencias de acoso que el protagonista de la serie vive después de que una mujer, llamada Martha Scott, le acose insistentemente durante toda la trama, son solo una parte de todo lo que experimentó el actor, quien ha utilizado esta serie para contar su propia historia. Gadd ha llegado a confirmar que recibió 41.071 correos electrónicos durante los 24 meses que duró la persecución por parte de la Martha real.

Sin embargo, la supuesta acosadora real, ha negado los hechos. “Yo soy la víctima aquí”, ha declarado en una entrevista con ‘Daily Record’. “He recibido amenazas de muerte a pesar de que muchas de las cosas que afirmó simplemente no son ciertas”, ha añadido.

“Estuve en compañía de Richard Gadd en ocasiones, pero no lo acosé como él afirma. Su historia es que esto es una grave intrusión en mi privacidad. No lo he visto en 12 años”, ha recordado. “Este fin de semana busqué en Google y las historias sobre Richard Gadd y ‘Baby Reindeer’ estaban por todas partes”, ha declarado.”