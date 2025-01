“El género tiene un bagaje, una tradición y una historia en la pequeña pantalla cuya recuperación me parece muy astuta por parte de los creadores o plataformas”, opina el también experto en este terreno Joan Pons (‘Rockdelux’, ‘Ara’). “Más que nada porque su legado demuestra que es muy permeable a otros géneros y muy apto para ser serializado: permite un espíritu ‘pulp’, muy de novela barata, que puede ir incluyendo historietas autoconclusivas con gracia. Esta última variante estaba muy clara en ‘Justified’ o ‘The Mandalorian’, que no dejaba de ser un wéstern de ciencia ficción”.

El wéstern, uno de los géneros capitales en la pionera televisión de los cuarenta y cincuenta, nunca ha acabado de dejar el medio, pero en los últimos años ese fenómeno llamado ‘Yellowstone’ ha reimpulsado seriamente las historias del Oeste y visto empezar a multiplicarse sus ejemplos en la (ya no tan) pequeña pantalla. “Mucha gente joven no entra en los códigos del género, pero es evidente que algo está volviendo a enganchar” , apunta el crítico de EL PERIÓDICO Quim Casas , gran conocedor del wéstern y autor de libros sobre John Ford o Clint Eastwood.

Curiosamente, el último wéstern cinematográfico protagonizado y dirigido por Kevin Costner, ’Horizon: An American saga - Capítulo 1’, fue un sonoro fracaso de taquilla, aunque se estrenara en época de sequía de ‘Yellowstone’ y pudiera parecer el entremés perfecto. “La gente está renunciando a la sala de cine, eso es una realidad cada vez más incuestionable, así que por ahí se explica el éxito de la serie y el fracaso de la película, que para más inri comparten al actor protagonista”, dice Casas. “El problema de ‘Horizon’ es que la primera película de la saga es como el episodio de una serie (en pantalla grande) que deja todas las incógnitas abiertas, y eso en ‘streaming’ funciona, es la regla de las series que se emiten semanalmente, pero no en cine”.

Exploraciones del Oeste como ’Outer range’, ‘Monarch’ o ‘Django’ pudieron no acabar de funcionar, pero sí que parece estar haciéndolo ‘Érase una vez el Oeste’ (serie número uno de Netflix en Estados Unidos; cuarto puesto en España), que no es ‘remake’ del clásico de Sergio Leone aquí conocido como ‘Hasta que llegó su hora’, sino una creación del guionista de ‘El renacido’, Mark L. Smith, quien se acerca a la Utah de 1857 con la misma crudeza que a las Grandes Llanuras de 1823; uno de los personajes de la película de Iñárritu, el emprendedor de la frontera Jim Bridger, reaparece aquí con el rostro del ubicuo Shea Whigham y no del más joven Will Poulter.

En mitad de la guerra que sacudía el territorio en ese momento, una mujer algo misteriosa (Betty Gilpin) contrata a un arisco guía (Taylor Kitsch, en su ya quinta colaboración con el director Peter Berg) para ayudarles a ella y a su pequeño hijo (Preston Mota) a cruzar la cordillera Wasatch, poblada por bandidos, tribus hostiles o unas milicias mormonas en pleno conflicto con el gobierno estadounidense. Según Casas, el proyecto resulta atractivo por tener “la violencia primitiva del cine de Berg”. También Prunera dan su aprobación al proyecto, al menos a su arranque: “Tras ver el primer capítulo, considero que la cosa promete. Me parece cruda y violenta como pocas. Muy realista”.