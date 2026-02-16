El true crime ha explotado absolutamente durante la última década. Que si Mindhunter, que si Making a Murder, que si The Jinx, que si American Crime Story, que si El caso Asunta... La lista de series y miniseries sobre asesinatos reales que han triunfado en crítica y público durante estos últimos años es inmensa. Quizás por el morbo que produce la oscuridad humana . Quizás por el llamado alivio por contraste. O quizá por la conocida como simulación de riesgos. De ahí que sean las mujeres quienes más consumen este tipo de contenidos. Es como un entrenamiento de seguridad. Pero ahora puede que nos quedemos sin material: el Gobierno quiere regular este tipo de series.

En concreto, y como explican los expertos en comunicación Marta Sánchez y Alfonso Méndiz en una publicación para The Conversation, “el Gobierno de España ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley sobre derecho al honor y a la intimidad personal que, entre otras cuestiones, pretende regular los true crime para proteger a las víctimas”. ¿Pero por qué? Pues porque muchas de las series true crime terminan convirtiéndose en un escaparate en el que los asesinos tienen la oportunidad de mostrar su perspectiva de la historia y, en cierto sentido, tratar de blanquear su imagen, lo que obviamente intensifica el trauma de las víctimas y de sus seres queridos.