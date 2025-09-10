El género de cine de conciertos está en auge. Quizás porque el fenómeno fan está en su mood más intenso. Quizás porque el precio de las entradas se está poniendo tan loco que para mucha gente es la única forma de conocer y de disfrutar de los directos de sus artistas favoritos. Como el de Taylor Swift. Sí, el docu Taylor Swift: The Eras Tour, del director británico Sam Wrench, lo petó bien fuerte: obtuvo el récord de preventas en su primer día en Estados Unidos y poco después se convirtió en la película de concierto más recaudadora de la historia. Y sí, Wrench quiere repetir éxito, pero esta vez con Hilary Duff. La icónica cantante vuelve de su parón.

No sabemos qué habrá estado haciendo todo este tiempo, pero Hilary Duff ya ha anunciado que su carrera musical deja de estar en standby ahorita mismo: tiene un álbum en desarrollo, algún concierto ya agendado y se encuentra inmersa en el proceso de grabación de la que será su particular película de conciertos. Como reza la sinopsis, en ella veremos a la cantante estadounidense “afrontando los altibajos y todo lo demás”, y seguramente descubriendo por qué ha estado una década alejada de la música. En cualquier caso, desde su sello dicen que este nuevo disco será un “capítulo creativo audaz en su carrera”. No es la misma persona tras 10 años. Tampoco su arte.

Además, la docuserie, porque la obra será emitida en diferentes capítulos, te permitirá a ti y al resto de fans de la artista “acompañarla mientras compagina la crianza de una familia, la grabación de nueva música, los ensayos de espectáculos en vivo y la preparación para actuar en el escenario por primera vez en más de una década”. So Yesterday. Wake Up. Come Clean. With Love. Y los nuevos temas que está inventándose ahora mismo. Sonando nuevamente en un directo de la artista. Ah, y a ello hay que sumarle el regreso televisivo de la cantante. Puro malabarismo que Wrench pretende que te llegue con naturalidad y honestidad. Que entiendas a Duff de verdad.

Para ello, el documental mostrará “imágenes de calidad, entrevistas estilizadas, actuaciones y vídeos de su archivo personal”. Todo bien mezcladito y agitadito. Lo bueno es que está en las mejores manos. Los 168 minutos de la película documental de Taylor Swift fueron bien gozosos. Sam Wrench sabe manejar este tipo de informaciones y plasmarlas de una manera espectacular y con sentido. El especial de Navidad A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter que hizo junto con la creadora de Man’s Best Friend. De momento, eso sí, no hay fecha de lanzamiento ni para el nuevo álbum ni para la serie documental.