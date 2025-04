¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces has empezado una serie que prometía mucho y has seguido tragándote episodio tras episodio sin gracia esperando un subidón que nunca llegaba? ¿Cuántas horas de televisión mediocre llevas a tu espalda simplemente por no ser capaz de distinguir cuándo una serie requiere tiempo para mejorar y cuándo simplemente es mala? Probablemente muchas. Muchísimas. Y no es cosa tuya: muchas grandes series de la historia necesitan un poquito de paciencia para florecer ante tus ojos. Es normal que dudes. ¿Pero no sería genial saber cuándo parar para ahorrarte un tiempo valiosísimo? El experto en datos Daniel Parris lo ha calculado.

Más concretamente, Parris ha analizado las calificaciones de los episodios en IMDB de algunas de las series más populares tipo Friends, Juego de Tronos o Expediente X. “Según mis hallazgos, la mayoría de las series requieren de seis a siete capítulos antes de que las calificaciones coincidan o superen el promedio a largo plazo de la serie”. O dicho de otra manera: durante los primeros cinco o seis episodios de una serie el nivel está por debajo de lo que estará la serie en su conjunto. Por supuesto, esto es una media y no tiene por qué cumplirse para cada una de las series de este mundo, pero es una referencia que puede salvarte de mucha nadería. No aguantes 20 capítulos.