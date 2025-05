Yo también me he dado mis atracones de series . Yo también me he tumbado en el sofá o en la cama toda una tarde y he puesto un episodio tras otro hasta agotar la historia. Y tenía su aquel. No nos vamos a engañar. Pero a mí siempre me ha molado más el rollo capítulo por semana. Quizás porque mi amor por las series surgió en la época de Lost y esperaba el estreno de los episodios con una ilusión brutal: me pasaba la semana dándole vueltas a lo que había visto, tratando de anticipar lo que podría venirse y leyendo teorías en internet. Y así la serie era algo más que una serie. Estaba conmigo más de lo que duraban sus capítulos. Era parte de mis semanas. De mi día a día.

Y lo mismo me pasó con Juego de Tronos hace unos años. Seguramente a ti también. Tú, como yo y la inmensa mayoría de la gente, has pasado los últimos años de tu vida en un mundo que te empuja hacia la gratificación inmediata. ¿Deseas algo? Lo coges. Por eso cuando alguien te pone límites resulta tan duro y tan bonito al mismo tiempo. Querrías que HBO te diera toda la serie entera del tirón para devorarla, pero que te fuese acompañando durante semanas y semanas fue precioso. Si la hubieras empezado y terminado en un mes no tendría el sitio que tiene en tu corazón. El consumo rápido tiene eso. Es más trivial. Pasas a otra cosa y no tienes tiempo a procesar bien.