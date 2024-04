¿Te has puesto al día con Heartstopper pero sigues queriendo más drama adolescente? Quédate donde estás y pon Atípico en el buscador para sumergirte en una versión muy particular de la clásica serie teen: una que tiene como principal protagonista a un joven con autismo, ganas de aprender a desenvolverse en el mundo como cualquier otra persona y una pasión desbordante por los pingüinos. A su alrededor orbitan una serie de personajes adolescentes y no adolescentes con sus moviditas que enriquecen la trama y te llevan a tragarte sus 38 episodios en un fin de semana. Y ahí termina. No tendrás que esperar meses y meses para conocer el final. Que disfrutes tu retroviaje.