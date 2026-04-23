Con una energía que desborda el escenario y una naturalidad que desarma, Ginebras ha dejado de ser la promesa del indie-pop español para convertirse en una realidad. La gente las ama. Y con razón. Y en códigonuevo nos preguntamos cómo sería pasar un día dentro de sus vidas, con sus firmas de disco, sus showcase y su vibra con el público vistas desde una nueva perspectiva. Este es el resultado:

Empezamos el día más tarde de lo normal porque los días que hemos tenido entrevistas solemos despertarnos sobre las 8. Así que alegría de buena mañana. Aunque el trayecto al Corte Inglés de Callao para la firma de discos fue viaje azaroso porque todo Madrid estaba cortado por la Media Maratón. Llegamos y ya vimos las primeras caras de ilusión de unas niñas monísimas.

Resulta que era la sesión vermú y daban vermú, gildas y patatas fritas a todo el que viniese. Es probable que nos comiésemos 10 gildas cada una. Amamos las gildas y si no fuese por el vinagre, tomar una justo antes de los conciertos como ritual, sería sin duda nuestra cosa favorita.



Empezamos el showcase. Tocar en acústico no es nuestra cosa favorita, pero cada vez lo disfrutamos más y fue una muy buena forma de calentar para el concierto de la noche. Fue la primera vez que tocamos ‘Mi diario’ en directo y ver a la gente cantar fue muy fuerte. Pelos de punta toda la actuación.

¡Que comiencen las firmas! Lo de las mesas está bien para firmar, pero a nosotras nos gusta estar más cerca de la gente, así que las acabamos dejando atrás. Cada una tenía su rotu (supuestamente), pero imaginad con cuántos acabamos. Desaparecen como por arte de magia.

Otra cosa no, pero la chapa la damos de 10. Nos encanta pararnos con cada persona y hablar largo y tendido de la vida. Que nos cuenten si tocan instrumentos, qué hacen en la vida, desde hace cuánto que nos conocen, si ya nos han visto en directo, si se han escuchado el disco y qué les ha parecido... Y si no fuese porque la cola era larga, acabaríamos de cerves con todos. María, porque ya conocemos a algunos fans que llevan desde el principio con nosotras, nos contaba que ‘Mundo hostil’ no le encajaba mucho, hasta que la escuchó dentro del disco completo y cobró sentido. Mucha gente igual que María, incluso nosotras. Escuchemos más discos completos y entendamos la historia, que todo cambia.



Y llegamos al concierto de la noche. A las 20h teníamos un pequeño line check, muy pequeño, para comprobar que todo sonase y a pasar nervios durante 2 horas y media más porque era la primera vez que tocábamos en eléctrico el nuevo disco. Un conciertito rápido de 25 minutos que fue un caramelito que duró poco pero que disfrutamos muchísimo. La radio encendida, la fiesta de Radio 3 en La Casa Encendida de Madrid en la que siempre habíamos querido tocar y lo hacemos ahora, siete años después de nuestro primer concierto con Raquel y estrenando nuestro tercer disco. Qué loco.