El Wrapped no es solo un reflejo de tus canciones favoritas, sino un espejo de cómo interactúas con la plataforma. Spotify recopila datos sobre cuánto tiempo pasas escuchando una canción, cuántas veces la repites y qué tan seguido vuelves a ciertos artistas o géneros. Esto se combina con tu comportamiento general en la app, como si sueles explorar playlists nuevas o te mantienes fiel a tus clásicos de siempre.

Con los años, parece que el Spotify Wrapped se ha perfeccionado y ya casi sabe leer nuestra alma. En su interior tiene todos esos días que lloramos escuchando esa canción de Bon Iver, que perreamos hasta abajo con Karol G y que gritamos hasta quedarnos sin voz con La Oreja de Van Gogh. También conoce todas las canciones que te pusiste cuando cortaste con tu ex o aquellas de tu ‘playlist’ de sexo cuando quieres un momento más íntimo.

Otro factor importante es el ”contexto de reproducción”. Por ejemplo, si escuchas una playlist para concentrarte o hacer deporte, esas canciones no tendrán el mismo peso que las que seleccionaste directamente. Esto ayuda a que tu Wrapped sea único y refleje realmente lo que te ha marcado durante el año.

La selección final de tu Wrapped no se basa únicamente en números brutos. Spotify aplica algunos filtros para garantizar que los resultados tengan sentido. Es decir, no habrá canciones que escuchaste por accidente solo una vez.

Tampoco contará las reproducciones hechas en bucle por bots o las sesiones largas en modo aleatorio donde no tuviste mucha interacción.

El análisis empieza en enero y termina alrededor de octubre, ¡lo que significa que los dos últimos meses del año no suelen estar incluidos! Si has intentado trucar tu algoritmo poniéndote un cantante en específico estos últimos dos meses no habrá valido la pena.

Si descubriste a tu nuevo artista favoritx en noviembre, es probable que no aparezca en el Wrapped de este año (aunque sí en el siguiente).