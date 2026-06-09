En concreto, informan desde The Hollywood Reporter , “durante toda la gira no se permitirá el uso de teléfonos móviles y todos deberán guardarse en fundas Yondr al llegar , pudiendo desbloquearse únicamente al finalizar cada concierto”. La tentación de escribir un wasap, de contar la experiencia en tiempo real en X o de subir stories a Instagram quedará solo en eso: tentación. Y es que Phoebe Bridgers parece cansada de dejarse el alma actuando mientras miles de personas están perdidas en sus teléfonos. Además, mucha gente, la que más suele desconectar del móvil, agradece este tipo de iniciativas porque evitan que los que tienen delante les tapen la vista con sus teléfonos en alto y que les saquen de su burbuja de ensoñación artística.

Las lenguas antiguas hablan de conciertos en los que nadie te tapaba la vista del escenario con sus teléfonos móviles alzados. De shows en los que la gente estaba full concentrada en las canciones. De espectáculos en los que se sentía esa vibe de comunidad y de conexión porque todo el mundo a tu alrededor estaba a la misma. No a grabar para sus followers. No a hacer un documental de la experiencia. A disfrutar de verdad . Pero hoy aquello suena legendario. Un imposible. Salvo en los próximos conciertos que la cantautora estadounidense Phoebe Bridgers tiene agendados como parte de su gira Lost Tour: la superestrella del indie ha dejado claro que sus actuaciones serán espacios libres de teléfonos móviles. Quieran o no quieran los asistentes .

La cosa es que Phoebe Bridgers no es ni mucho menos la inventora de este tipo de medidas. “Jack White fue uno de los primeros artistas importantes en utilizar esta estrategia durante toda una gira en 2018 y Paul McCartney ha usado las fundas Yondr en algunos conciertos más pequeños como su presentación en el Fonda en abril”. Lo que sí es mérito de la cantante de Pasadena es ir con todo y aplicarlo a una gira multitudinaria celebrada en grandes estadios. Eso es muy loco. Imagínatelo. Imagínate a alrededor de 15.000 personas disfrutando de un espectáculo musical sin absolutamente ni una pantalla de móvil. Sí, en el pasado solía ser la norma, pero para mucha gente joven es algo inaudito. Y ahora lo van a poder vivir en primera persona.

En este sentido, lo de los conciertos sin teléfonos móviles puede convertirse incluso en un reclamo. Y es que en esta sociedad tan sobreestimulada y sobreconectada, muchos de nosotros sentimos nostalgia por unos tiempos que no vivimos del todo, pero que en estos momentos se antojan más sencillos y felices. De estar más en el momento. De no tener la cabeza en otro lado. De ser. Y la buena noticia es que podrás vivirlo sin tener que plantarte en Estados Unidos: tras la gira allí, Bridgers “ofrecerá una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa entre noviembre y diciembre” con el inglés Isaac Wood como telonero. Si vas, y de parte de la artista, “agradecemos tu colaboración para crear una experiencia de visualización sin teléfonos”.