Tanto lxs políticxs de la administración Trump como los medios de comunicación conservadores de los Estados Unidos están bastante nerviosos. Y no es porque haya miedo de un ataque exterior ni de una rebelión popular interna. No. Están así porque la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) hizo oficial unos días atrás que Bad Bunny sería el artista estelar de la Super Bowl de este año, uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta. Para que te hagas una idea, una de las lugartenientes del presidente, la directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió de que “estaría atenta a la Super Bowl”, una amenaza velada, un que nadie se pase de la raya.

¿Pero por qué tanto miedo a un artista que, si bien es de los más relevantes del mundo, no es más que una persona con un micrófono encima de un escenario? Los especialistas en cuestiones de identidad nacional y políticas de inmigración de Estados Unidos, Ediberto Román y Ernesto Sagás , creen tener una respuesta. Y no es lo que pueda decir, que obvio que también, porque Benito ha dejado clara su opinión de las políticas antiinmigración de la administración Trump estos dos últimos años, sino su mera existencia: “el espectáculo de un rapero hispanohablante es un rechazo directo a los esfuerzos de la administración Trump por ocultar la diversidad del país”.