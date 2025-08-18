Lo que tienen los matones como Donald Trump es que obligan a la gente a posicionarse muy rápidamente: rollo o estás conmigo o estás contra mí. Y mientras las grandes empresas parecen decididas a plegarse a los intereses y valores del presidente naranja, con ejemplos como Pixar , algunas celebridades le están plantando cara. Es el caso del presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel, quien ha mostrado su oposición a Trump en infinidad de ocasiones y que, en un último movimiento de protesta, ha decidido obtener la ciudadanía italiana como una manera de rechazar contra la política reaccionaria del mandatario norteamericano.

Obviamente, no se la han dado by the face. Resulta que Kimmel, conductor del programa Jimmy Kimmel Live! de la ABC, nació en el barrio neoyorquino de Brooklyn, pero tiene ascendencia italiana por parte materna. Como él mismo ha dicho en The Sarah Silverman Podcast, “acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela Edith, cuya familia es originaria de Candida, en la provincia de Avellino”. Un descendiente de inmigrantes más en un país, Estados Unidos, que se construyó precisamente a base de personas llegadas de todo el mundo, por más que las voces ultraderechistas del país se empeñen en rechazarlas ahora con puro odio.