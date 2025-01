El 2025 promete ser un buen año para la música , con novedades que harán virar los géneros musicales hacia direcciones que quizá no esperábamos (¿volverá Rosalía al flamenco, nos dará Lana Del Rey su mejor disco?). Desde grandes nombres como Central Cee y Mogwai, hasta icónicas figuras como Lady Gaga, aquí van 10 de los próximos álbumes que más expectación nos generan.

1. The Weeknd - ‘Hurry Up Tomorrow’: Con fecha de lanzamiento el 24 de enero, The Weeknd regresa con su sexto álbum, con el que cierra su trilogía iniciada con ‘After Hours’ y que va a tener como centro temas existenciales y autorreferenciales. Los adelantos como ‘Dancing in the Flames’ han hecho crecer todavía más las expectativas.