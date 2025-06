La industria de la música camina peligrosamente hacia la elitización. Sí, ahora no tienes que comprarte cada disco que sale para poder escucharlo y con una suscripción en Spotify o en Youtube puedes disfrutarlo sin anuncios. El acceso a la música se democratiza. Pero, por otro lado, fenómenos como el de los precios dinámicos de las entradas para shows y conciertos están haciendo que ver en directo a tu artista favorito sea literalmente imposible . A quienes dominan la industria se les está yendo la olla y están convirtiendo el encuentro entre músicxs y público en una cosa solo disponible para gente con pasta. Y no son solo los conciertos: las listening parties también exprimen tu cuenta bancaria.

Y ejemplos hay muchos. Lo ha hecho Kanye West en los Estados Unidos. Lo han hecho caras conocidas del rap español como Delaossa. Y lo ha hecho Aitana. Y esta última es la que definitivamente las ha puesto en el mapa y ha hecho que se abra este debate alrededor de ellas: cobró 16,50 euros por entrar al Movistar Arena para escuchar su disco antes de que se estrenara. Tú salías de ahí encantadx, diciéndole a todo el mundo lo guay que suena el nuevo álbum y haciéndole un poco la campaña de marketing, y ella ganaba promoción e ingresos. Y, obvio, la experiencia está buena y puedes vivir un momento de comunidad con la artista y con el resto de fans. Eso nadie lo niega.

La cuestión es si como fan te mereces eso. Porque antes, cuando unx seguidorx era invitadx a una listening party, solía ser a modo de recompensa por su fidelidad. Por estar siempre ahí. Por invertir en todo lo que publica su artista fav. Ya eso se va a perder. Ahora también esto pasará a formar parte del dinero que tienes que apartar para ser unx real fan de esx músicx. Y es duro. La vida está muy precaria y muy cara al mismo tiempo y no tienes ingresos suficientes para estar a todo. Y, ya, mucha gente dirá eso de pues no vayas a esto y ya está, pero no es sencillo para quien mantiene un vínculo emocional con una de estas estrellas. ¿Es que ya nadie agradece la lealtad?