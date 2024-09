Hablamos de Leire Martínez, que hace poco se pronunció sobre los repetidos reclamos y comentarios que piden de vuelta a Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh.

Así, en una entrevista en el programa ‘Cara a Cara’ de Navarra Televisión, se sinceró sobre cómo le habían afectado las peticiones para que Amaia volviese a la histórica banda.

”No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?”, dijo Leire.