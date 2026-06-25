Tras el espectacular arranque de su 15ª edición el pasado 19 de junio con el concierto sold out de Ozuna, Starlite Occident Marbella continúa consolidándose como el gran punto de encuentro internacional de la música, la cultura y el entretenimiento premium del verano. El festival boutique más importante de Europa afronta una nueva semana de programación reuniendo sobre su escenario a algunas de las figuras más destacadas de la música nacional e internacional, mezclando leyendas globales, artistas consagrados y algunos de los nombres más influyentes de la escena latina contemporánea.

De esta forma, la próxima semana la Cantera de Nagüeles volverá a convertirse en un enclave único para disfrutar de los conciertos de Niña Pastori (27 de junio), Lenny Kravitz (29 de junio), Alan Parsons (30 de junio), Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes (3 de julio), Danny Ocean (4 de julio) y Elena Rose (4 de julio). Una programación que refleja la diversidad artística que define a Starlite Occident Marbella desde hace quince años y que volverá a reunir a miles de espectadores procedentes de todo el mundo en uno de los escenarios más singulares del circuito internacional.

La respuesta del público en las primeras jornadas del festival ha vuelto a poner de manifiesto el atractivo de una cita que, quince años después de su nacimiento, sigue marcando la diferencia gracias a su combinación de excelencia artística, cercanía entre artistas y espectadores y una experiencia única en plena naturaleza. El lleno absoluto registrado en la actuación de Ozuna, en una noche que reunió a personalidades españolas de reconocimiento internacional como Carlos Alcaraz o Dani Ceballos, inauguró una edición histórica que se prolongará hasta principios de septiembre con la celebración de los Premios Juventud.

En un año especialmente significativo por la celebración de su 15º aniversario, Starlite Occident Marbella reafirma su papel como motor cultural y turístico del verano europeo. Más allá de los conciertos, el festival ofrecerá durante cerca de tres meses una experiencia integral que combina gastronomía, ocio y entretenimiento en un entorno natural incomparable.

Las entradas para toda la programación de Starlite Occident Marbella están a la venta en starliteoccident.com .

Sábado 27 de junio | Niña Pastori

Niña Pastori llega a Starlite Occident Marbella convertida en una de las artistas más importantes y queridas de la música española. Con más de tres décadas de trayectoria, múltiples Latin Grammy y más de dos millones de discos vendidos, la cantante gaditana ha construido una carrera única en la que el flamenco dialoga con el pop y las músicas del mundo sin perder nunca su esencia. En esta cita especial, el público podrá disfrutar de algunos de sus grandes éxitos junto a las canciones de COLOR FANIA, su más reciente proyecto, en el que rinde homenaje al universo de la salsa desde una mirada personal, emocionante y profundamente auténtica.

Lunes 29 de junio | Lenny Kravitz

Uno de los grandes iconos del rock mundial aterriza en Starlite Occident Marbella dentro de la gira internacional de presentación de Blue Electric Light, su último trabajo discográfico. Ganador de cuatro premios Grammy y con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, Lenny Kravitz ha construido una carrera extraordinaria fusionando rock, soul, funk y blues. Autor, productor, músico y también referente cultural y creativo más allá de la música, el artista estadounidense continúa siendo una de las figuras más influyentes de la escena internacional. Su concierto en la Cantera de Nagüeles promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la temporada.

Martes 30 de junio | Alan Parsons Live Project

Productor, ingeniero y músico ganador de un Grammy, Alan Parsons es una de las figuras más influyentes de la historia del rock progresivo y de la producción musical moderna. Tras comenzar su carrera en los estudios Abbey Road y participar en trabajos históricos de The Beatles, alcanzó reconocimiento mundial como ingeniero de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Como cofundador de The Alan Parsons Project firmó álbumes imprescindibles y canciones eternas como Eye in the Sky. En Starlite Occident Marbella ofrecerá un recorrido por algunas de las composiciones más emblemáticas de su carrera acompañado por una banda de primer nivel que trasladará al directo la magia de unas grabaciones que han marcado a generaciones enteras.

Viernes 3 de julio | Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes ‘Legendary Voice and Founder’

Los Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes regresarán a Starlite Occident Marbella para protagonizar una noche en la que el flamenco y los sonidos del mundo volverán a encontrarse sobre el escenario. Con cerca de veinte millones de discos vendidos y una trayectoria internacional que supera las cuatro décadas, la formación liderada por Nicolas Reyes se ha convertido en uno de los grupos más universales de la música. Su particular fusión de flamenco tradicional, pop, ritmos latinos y sonoridades mediterráneas ha conquistado públicos de los cinco continentes gracias a canciones tan icónicas como Bamboléo, Volare, A Mi Manera o Djobi Djoba, convertidas ya en auténticos himnos globales.

Sábado 4 de julio | Danny Ocean

Danny Ocean se ha consolidado como uno de los artistas más relevantes del pop latino actual. El cantante, compositor y productor venezolano alcanzó una repercusión mundial sin precedentes con Me Rehúso, uno de los mayores éxitos latinos de la última década y una de las canciones en español más reproducidas de la historia en plataformas digitales. Desde entonces ha continuado ampliando su impacto internacional con éxitos como Dembow, Fuera del Mercado o Imagínate, construyendo una propuesta musical que combina pop, música urbana y electrónica con una identidad propia que conecta con millones de seguidores en todo el mundo.

Sábado 4 de julio | Elena Rose

Cantante, compositora y una de las creadoras más influyentes de la nueva generación de la música latina, Elena Rose se ha convertido en una figura imprescindible de la industria gracias a su talento tanto dentro como fuera del escenario. Como autora ha firmado éxitos para artistas de la talla de Shakira, Jennifer Lopez, Rauw Alejandro, Christina Aguilera, Becky G, Maluma o Marc Anthony. Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera como intérprete, posicionándose como una de las voces emergentes más destacadas del panorama latino gracias a una propuesta que combina sensibilidad, honestidad y una extraordinaria capacidad para conectar con el público.