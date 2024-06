Hacía tiempo que Katy Perry estaba un poco desaparecida. O al menos, no oíamos nada nuevo de ella. Ahora, la cantante estadounidense ha anunciado su regreso con el lanzamiento de una nueva canción titulada ‘Woman’s World’. La canción saldrá el 11 de julio y marcará el inicio de una nueva era en la carrera de la artista californiana. La canción de ‘Woman’s World’ estará acompañada de un video oficial que se estrenará el día 12.

El último álbum que sacó fue en 2020, ‘Smile’, aunque no cumplió con las expectativas comerciales y críticas, siendo descrito como “sombrío” y “demasiado orientado hacia la autoayuda”. A pesar de esto, Perry ha seguido trabajando para sacar nuevos temas y durante su residencia en Las Vegas ofreció un adelanto de lo que los fanáticos pueden esperar en su nueva era. Sin duda, la estética con la que aparece vestida en el anuncio ya es una clara declaración de intenciones.

La californiana ha estado trabajando intensamente en su próximo álbum, que podría incluir algunas de las piezas más importantes de su carrera. Antes de publicar su imagen vestida con las botas futuristas, Perry compartió otra imagen en redes sociales que parecía era la portada de su próximo álbum: sus siglas en un fondo rojo con letras metálicas. ¿No os recuerda un poco a las letras de Motomami de la Rosi? Sin duda se vienen cambios.

El regreso de Katy Perry con ‘Woman’s World’ no solo representa una nueva era musical para la cantante, sino también una oportunidad para redimirse tras el pinchazo que sufrió con ‘Smile’. Sin duda veremos una nueva Perry que, por su estética, promete experimentar con otros géneros que hasta el momento no había tocado. Pero hasta el 11 de julio, cuando podamos escuchar el nuevo single, no seremos capaces de poder intuir hacia donde va realmente la nueva era musical de Katy Perry.