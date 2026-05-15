Mañana comienza la decimoctava edición del Embassa’t, el primer festival de música al aire libre de la temporada de verano en Cataluña, que ofrecerá, en el Parque Cataluña de Sabadell y durante todo el fin de semana, un total de 30 conciertos en directo, en un cartel que abarca el pop-rock, el urban y la electrónica más experimental. Las puertas del ‘Embassa’t 2026 se abrirán este viernes 15 de mayo a las 17 h al ritmo de la electrónica urbana del colectivo DIGGIN’, pero será la girl band de rock alternativo feminista Grup de Ties, ganadora del concurso Fàbrica Embassa’t 2027, la encargada del 4 de junio. Mismo escenario en el que, más tarde, actuarán los cabezas de cartel de la jornada: Dan Peralbo y El Comboi, que presentarán casi en primicia su nuevo disco QUIN GOIG (2026) con un directo inédito, enérgico y festivo; el dúo gallego Fillas de Cassandra y su fusión entre folclore tradicional y electrónica; y Gregotechno con el show nocturno LA LITURGIA DEL CUERPO, que fusionará canto gregoriano, música electrónica y un auténtico ritual audiovisual. Durante los tres días de festival, también pasarán por los tres escenarios de Sabadell unas veinte artistas más, como el dúo londinense Bob Vylan, que ofrecerá su único concierto confirmado para este año en España; la cantaora Ángeles Toledano, autora de Sangre Sucia, disco nominado a los Latin Grammy 2025; La Ludwig Band y su último álbum Por el barrio se comenta (2026); la joven Greta; o la promesa del rap Teo Lucadamo. Una nueva edición que reafirma la voluntad del Embassa’t de ser casa tanto para las nuevas voces como para los artistas ya consolidados, y que coincide con la celebración de la mayoría de edad del festival después de 18 años de trayectoria en el sector. Bajo el lema “18 años provocando”, en referencia al carácter libre, inconformista y comprometido con la música de vanguardia que define el evento sin ánimo de lucro, el Embassa’t se consoldía, este año, como una rara avis dentro de un ecosistema musical cada vez más agresivo, que ha sabido destacar.

La programación desglosada por días

La programación de la decimoctava edición arrancará el viernes 15 de mayo con la actuación del colectivo de electrónica DIGGIN’, seguido del concierto de apertura de la edición a cargo de Grup de Ties desde el escenario principal. A medida que avance la tarde, también desfilarán por los escenarios del Embassa’t: el malagueño El Virtual y su amplio catálogo de himnos urbanos intergeneracionales; la formación de Osona Dan Peralbo y el Convoy; Mixthetika, colectivo procedente de Bilbao que entiende sus sesiones como un espacio de libertad y comunión; la banda madrileña Shego, referente del nuevo punk-pop estatal; las gallegas Fillas de Cassandra y su fusión folclórica-electrónica con mirada feminista; Nahoomie, DJ con una personalidad magnética y una energía capaz de transformar cualquier pista; el directo experimental de Dame Area, dúo barcelonés de electrónica industrial y vanguardia; el ritual electrogregoriano de Gregotechno; el DJ uruguayo Pablo Vargas, alias Lechuga Zafiro, que construye sus sesiones a partir de la influencia de los ritmos tradicionales latinoamericanos; la sesión exclusiva Dalila b2b Gazzi, creada especialmente por esta edición del festival; y la DJ y productora Cora Novoa, que será la encargada de cerrar el primer día de festival con su reconocido espectáculo AV Live. El sábado 16 de mayo será el turno de la electrónica de Diva Sativa, DJ vinculada a la cultura sound system; el dueto Alosa, que combina composiciones propias con reinterpretaciones de canciones populares; El Petit de Cal Eril, que vuelve a los escenarios después de un tiempo de silencio creativo con el disco ERIL ERIL ERIL; Melina Serser y su lenguaje propio dentro de la electrónica underground europea y uruguaya; la banda bilbaína EZEZEZ, que fusiona punk, grunge y rock; Teo Lucadamo, cuya propuesta mezcla hip-hop retro, indie y electrónica; Lux Lisbon, que propone una experiencia inmersiva que explora los límites de la electrónica underground; el dúo austríaco Cari Cari, conocido por su universo indie pop y rock; Ángeles Toledano, una de las voces más prometedoras del flamenco actual; Phran, productor venezolano afincado en Barcelona que explora la intersección entre tecno, electro y ritmos tropicales; SVSTO, el proyecto electrónico de Carla Parmenter; el dúo londinense de punk-rap Bob Vylan; el B2B exclusivo entre la DJ vasca Neska y el DJ catalán Oma Totem, dos figuras clave de la electrónica contemporánea unidas en una sesión exclusiva por el Embassa’t; y Nusar3000, conocido por sus sesiones imprevisibles y de alta intensidad. Finalmente, la jornada de clausura del domingo 17 de mayo la encabezará GRETA, hermana Farelo y una de las promesas del nuevo pop íntimo con mayor proyección entre las generaciones más jóvenes; Mishima, con David Carabén a la cabeza, que interpretará un repertorio que ya forma parte de la memoria colectiva del país y que ha crecido junto al Embassa’t durante todos estos años; y La Ludwig Band, referente indiscutible del nuevo pop catalán, que subirá al escenario principal para presentar su quinto disco Pel barri se comenta.

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