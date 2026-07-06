La reina del pop ha vuelto. 7 años después de su último álbum, Madame X, y 21 años después de aquel Confessions on a Dance Floor, Madonna regresa con la continuación de este último: Confessions II, producido de nuevo por Stuart Price y con una apuesta radical por las letras cargadas de verdad. Sí, como cuenta el experto musical Solomon PM, la artista de Bay City se ha desnudado emocionalmente en este nuevo trabajo, lo que queda reflejado en unas cuantas canciones de muchísima vulnerabilidad. Como Danceteria. El nombre del tema es un homenaje a la discoteca neoyorquina Danceteria en la que Madonna actuó por primera vez. Allí donde fue feliz mucho antes de que los focos la buscasen.

Más tarde, la reina creería encontrar a su rey en el actor Sean Penn. El matrimonio duró entre 1985 y 1989, pero Bizarre, otro de los temas de este Confessions II, parece dejar claro que el amor de Madonna por el intérprete californiano nunca murió del todo. “Si bien afirma que ‘hay mil razones por las que no podrías estar conmigo’, también admite que sigue sintiéndose tentada por Penn y lamenta que el amor sea ‘extraño’ e ‘imposible de controlar’”. Tras este track, llega directo al corazón Fragile, el cual,según Solomon, “parece ser una oda al difunto hermano menor de Madonna”. Sí, tuvieron sus más y sus menos, pero Madonna describió el tema como una promesa de “encontrarse al otro lado”.