Por ello, el reto actual no se limita a celebrar a las pocas artistas que logran consolidarse como headliners, sino que exige un esfuerzo sistémico para democratizar el acceso al aprendizaje y garantizar un ecosistema verdaderamente equitativo. Es fundamental construir espacios seguros tanto para la inmensa base de talento emergente que intenta abrirse paso en los clubes locales, como para aquellas creadoras que buscan dar el salto definitivo hacia los grandes escenarios.

Aunque el informe destaca que las mujeres están ocupando cada vez más espacios dentro de la industria, también lanza una advertencia clara: la cifra sigue siendo baja en comparación y queda un largo camino por recorrer . La industria continúa arrastrando el peso de décadas de sesgos y barreras estructurales. Esta desigualdad se hace aún más evidente en la cima del sector; de hecho, estudios recientes, como el FACTS del colectivo female:pressure , reflejan que las mujeres solo alcanzan el 30% de las contrataciones en festivales .

Este valioso insight se ha extraído directamente de la base de usuarios globales de AlphaTheta , marca líder en equipamiento y tecnología para DJs y colaboradora clave del encuentro. Según los datos que ilustran el informe, elaborado por MIDiA, las cuentas registradas por mujeres en el ecosistema de AlphaTheta han experimentado un aumento ininterrumpido: partiendo de un 13% en 2023, subiendo al 14% en 2024, hasta alcanzar el 15% de representación al cierre de 2025 .

El International Music Summit (IMS) vuelve a convertir a Ibiza en el epicentro mundial del debate sobre la música electrónica. Como cada año, uno de los momentos más esperados por los profesionales del sector es la publicación del IMS Business Report , el informe anual que marca las tendencias y el estado de la industria. En la edición de este año, uno de los datos más reveladores arroja luz sobre el cierre de la brecha de género en las cabinas: la representación de mujeres DJ o personas que se identifican como del sexo femenino está creciendo de forma continua, marcando un cambio lento, pero constante, y muy importante para la escena .

Para AlphaTheta, estos datos no son solo una métrica, sino el motor de un compromiso a largo plazo. De hecho, fue precisamente la constatación de esa cuota del 13% lo que llevó al equipo, en febrero de 2025, a tomar cartas en el asunto. Así nació Equal Beats, una iniciativa global creada por AlphaTheta para impulsar la paridad de género y la comunidad en la industria musical.

Decididos a llegar a un público más diverso y a cambiar la narrativa, a través de Equal Beats la marca comenzó a organizar eventos de networking, colaboraciones artísticas y campañas mediáticas centradas en derribar barreras dentro de la industria musical, fomentar la colaboración e inspirar a la nueva generación de talento emergente.

Uno de los proyectos más ambiciosos bajo este paraguas fue el lanzamiento del podcast de 7 episodios Equal Beats, presentado por Kikelomo. Grabada en Londres por un equipo completamente femenino, esta serie reunió a líderes del sector (desde DJs hasta managers y agentes) para compartir perspectivas honestas y experiencias en primera persona. El objetivo: inspirar a mujeres, personas que se identifican con el género femenino y no binarias a adentrarse en este sector.

Isabel Sugrañes, ejecutiva de marketing en AlphaTheta, explica su visión sobre el aumento constante de la cuota de DJs del sexo femenino: “El informe de este año constata una tendencia al alza alentadora, pero la paridad real sigue siendo el gran reto pendiente que nos impulsó a crear iniciativas como Equal Beats. No basta con celebrar la visibilidad en la cima de los carteles, es fundamental trabajar desde la base de la industria eliminando las barreras de acceso. Desde AlphaTheta, nuestro compromiso a través de esta plataforma es transformar estos datos en un cambio estructural, facilitando la red de apoyo necesaria para que la próxima generación de DJs se sienta empoderada para liderar el futuro de la escena”.

La temporada de Ibiza arranca hoy con una nota de optimismo avalada por los datos del IMS Business Report, marcando un punto de inflexión para la música electrónica. La tendencia al alza es innegable, pero el verdadero éxito llegará el día en que la paridad en las cabinas deje de ser un objetivo a alcanzar para convertirse en la norma. Con la tecnología facilitando el acceso y una comunidad cada vez más unida en torno a un cambio estructural real, el futuro de la industria suena en clave de diversidad, talento y equidad.