Después de recorrer ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, A Coruña o Granada, SON Estrella Galicia lleva por primera vez a Bilbao su iniciativa Soundhood, un proyecto que devuelve la música a los barrios y reivindica las salas y espacios cotidianos como núcleos culturales. La cita será el sábado 11 de abril y contará con actuaciones de Sprints, Big Special, Toldos Verdes, Big, Aeronave Adolescente o La 126. Los abonos ya están disponibles en la web de SON Estrella Galicia. Soundhood Bilbao se desplegará por distintos puntos de la ciudad a lo largo de toda la jornada, transformando lugares del día a día en escenarios musicales y culturales. Desde mediodía, la música arrancará en la terraza de El Perro Chico con la propuesta de varios DJs antes del inicio de los conciertos. Allí el acceso será gratuito y libre hasta completar aforo. A partir de las 18:00h, el taller “¿A qué suena tu cerveza?” permitirá a los y las asistentes explorar la relación entre música y cerveza en Maura Luthier, espacio de reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de cuerda. Se trata de una experiencia interactiva que conecta música y cerveza. A través de analogías entre los ingredientes de la cerveza y los elementos fundamentales de la música, las personas participantes descubrirán de forma lúdica cómo cada componente aporta matices y carácter, tanto al sabor como al sonido.

A la misma hora, la floristería Flores para Venus acogerá un showcase de La 126, banda de pop rock y punk pop formada por Elia, Laura y Lucía en 2023 con el lanzamiento de su primer EP, “Todo venía de antes”. Presentarán su nuevo trabajo, “TE ENTERAS?”, con sus voces frescas y su actitud imparable. La programación continuará en la galería-estudio de arte Desio Artspace con Aeronave Adolescente, el proyecto de Daniel Valcárcel que transita entre la distorsión y la emoción, con una fuerte presencia de guitarras y una estética DIY de raíz noventera como muestra su recién editado LP, “Sueño con salones llenos”. Al final de la tarde, Soundhood se desplazará hasta la icónica sala Bilborock, ubicada en un templo religioso del siglo XVII –la iglesia de la Merced– y convertida hoy en día un espacio de vanguardia y de encuentro social y cultural de referencia para la juventud. En sus locales de ensayo se sucederán los directos de varios proyectos de la escena bilbaína que ofrecerán sets cortos para mostrar el talento más emergente de la ciudad. A continuación, la sala central acogerá los conciertos de Toldos Verdes –banda madrileña que explora composiciones melódicas y enérgicas alrededor de la nostalgia, el amor o lo cotidiano como muestran su debut de título homónimo y su recién lanzado “Hace tiempo que quiero estar así”–, Big Special –dúo británico que transforma la rabia en himnos y continúa avivando con orgullo la llama del punk desde su irrupción en 2023–, y el cierre a cargo de Sprints –joven formación irlandesa de garage punk nacida en Dublín que presentarán su aclamado último disco, “All That Is Over” (2025) –.